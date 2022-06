La Juventus, come riportato da TuttoMercatoWeb, vuole Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli in scadenza di contratto. Infatti, come riportato dalla testata esperta di calciomercato, i bianconeri vorrebbero partire da una cifra pari a 20 milioni di euro (ricavata dalla vendita di Demiral all’Atalanta).