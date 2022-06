Kalidou Koulibaly potrebbe restare al Napoli per disputare l’ultima stagione in azzurro. L’intesa sul rinnovo contrattuale non c’è e i club ad oggi interessati al senegalese (Juventus e Barcellona) non offrono i 40 milioni richiesti dal Napoli per lasciar partire il difensore. A riportarlo Sportmediaset.