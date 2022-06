Diawara: “Sarri un matto, Ancelotti un gentiluomo”

Amadou Diawara ha rilasciato alcune dichiarazioni ad As dove ha ripercorso la sua carriera a Napoli:

“Sarri è matto, un insegnante. Nei primi allenamenti mi faceva male la testa, la palla andava troppo veloce.

Incontro con Maradona al Bernabeu? È stato un privilegio, ho conosciuto il Dio del calcio, come si dice a Napoli. Ricordo che negli spogliatoi del Bernabéu ci ha dato un’energia incredibile. Non è un caso che siamo scesi in campo così bene e siamo riusciti a segnare lo 0-1.

Gol al Chievo? E’ stato un calcio d’angolo. Normalmente, stavo fuori dall’area, ma ho sentito qualcosa e sono entrato. Milik ha pettinato l’angolo e ho segnato con un bel tiro. Ho iniziato a correre per festeggiare e non sapevo nemmeno dove andare… Quel gol ci ha avvicinato allo scudetto, che alla fine non poteva essere nonostante avesse segnato 91 punti. Il calcio è così, speriamo che il Napoli un giorno riesca a vincerlo.

Ancelotti è un gentiluomo, questo lo sanno tutti. Nell’estate in cui è arrivato, ricordo che un pomeriggio ho ricevuto diverse videochiamate da un numero sconosciuto. Non volevo rispondere e pochi minuti dopo ho ricevuto una chiamata normale. Lì ho risposto e lui ha detto ‘hey, io sono l’allenatore’. Un’altra cosa mi è rimasta impressa. Il giorno in cui me ne sono andato, ha fermato la sua macchina per venire a salutarmi e lo ha fatto con un amore che ricorderò per tutta la vita”.