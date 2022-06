Tuttosport – Con il riscatto di Demiral può partire l’assalto a Koulibaly

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sull’interessamento della Juventus per Koulibaly. Secondo il quotidiano alla fine l’Atalanta s’ è risolta ad esercitare il diritto di riscatto previsto nel contratto di prestito stipulato lo scorso anno con la Juventus. Per inciso, un contratto che alla Juventus aveva già fruttato 2,5 milioni di euro. Alla Juventus, Demiral, ci arrivò nel 2019 a fronte d’ un investimento di 18 milioni . L’ Atalanta valuterà se tenerlo o cederlo. Ci sono molte proposte dalla Premier League. La Juventus tifa per una vendita perché incasserebbe una percentuale e intanto, da parte sua, valuta il modo per investire al meglio la somma incamerata. L’ opzione più logica è quella di puntare su un altro big assoluto del ruolo: Koulibaly , del Napoli. Finora il giocatore non ha manifestato la volontà di rinnovare il contratto, in scadenza tra un anno. Prosegue il tira e molla con De Laurentiis , il quale comincia a intravvedere il rischio di perdere il giocatore a parametro zero tra 12 mesi. Forse forse, meglio ragionare anche su una disconnessione che quantomeno porti soldi. Il Napoli chiede 40 milioni, per il momento