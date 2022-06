Il Mattino – Il Napoli vuole Beto come vice Osimhen! I dettagli

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli avrebbe puntato fortemente su Beto. L’attaccante portoghese, in forza all’Udinese, sarebbe il vice ideale di Osimhen. I bianconeri hanno appena riscattato la prima punta dalla Portimonense per una cifra che si aggira intorno ai sette milioni di euro. La richiesta del club friulano sarebbe di circa 18 milioni. Secondo il quotidiano, però, l’affare potrebbe chiudersi attorno ai 15 milioni di euro.