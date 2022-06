CdS – Spalletti potrebbe adirarsi nel caso in cui Fabian Ruiz finisse fuori rosa

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata a Fabian Ruiz. Secondo il quotidiano l’epilogo di Fabian nelle sua avventura napoletana potrebbe non concludersi al meglio, anzi si prospetta una fine amara. Lo spagnolo avrebbe rifiutato il rinnovo, cosa che al centrocampista andalusiano potrebbe costare caro. In caso di permanenza ma senza prolungamento di contratto, potrebbe finire ai margini. L’idea del giocatore sarebbe, a questo punto, sarebbe quello di arrivare in scadenza e liberarsi a zero. La cosa non farebbe piacere, naturalmente, ad Aurelio De Laurentiis che su di lui ha investito ben 30 milioni quando l’ha rilevato dal Betis. Allora, potrebbe spedirlo in tribuna la prossima stagione e questo potrebbe creare qualche attrito. Dovrà fare i conti con il suo allenatore. Spalletti lo considera tra i 5 o 6 calciatori da Champions League.