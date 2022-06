CdS – Lozano sta bene e sarà presente a Dimaro! Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Hirving Lozano. Secondo il quotidiano il Chucky, ospite d’ onore di un programma televisivo dedicato al Mondiale 2026, organizzato proprio dal Messico, dagli Stati Uniti e dal Canada, ha parlato delle sue condizioni. La spalla va meglio, si sta riprendendo. Lo staff medico del Napoli è in contatto costante con lui sin dal giorno dell’ operazione e quando rientrerà in città per il raduno pre ritiro sarà ovviamente visitato dal dottor Canonico. Indicare date precise per rivederlo in campo a neanche un mese dall’ intervento non è possibile, però la certezza è che Lozano sarà a Dimaro. Al lavoro. E poi si vedrà.