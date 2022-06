CdS – Le situazioni dei giocatori molti dei quali in dubbio. Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di alcuni giocatori del Napoli. Secondo il quotidiano Frank Anguissa è stato riscattato dal Fulham e ha un contratto fino al 2025, ma è infastidito per una questione di bonus promessi e non ancora liquidati. Matteo Politano ha chiesto la cessione perché, come spiegato dal suo manager Giuffredi, non sente più la fiducia di Spalletti. Discorsi aperti con Valencia e Milan. Adam Ounas ha il contratto in scadenza nel 2023 ma non ha intenzione di rinnovare e anzi ha chiesto di essere ceduto: lo seguono soprattutto Monza e Torino. Victor Osimhen invece dal ritiro della Nigeria ha detto di non avere certezze. Il Napoli lo valuta 110 milioni: hanno chiesto info Arsenal, United, Newcastle, e Bayern