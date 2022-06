CdM – Un elemento può aiutare il Napoli per arrivare ad Ostigard. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla trattativa per Ostigard. Secondo il quotidiano per Leo Ostigard è pronto un investimento di 4 milioni di euro bonus compresi, il Brighton chiede più di sei milioni, c’è distanza tra le parti. La trattativa va avanti, il difensore norvegese va in scadenza a giugno 2023. Il Napoli quindi sa che il Brighton non può tirare troppo la corda. Ci sono contatti frequenti, la percentuale di futura rivendita potrebbe essere lo strumento adatto per colmare il divario. Il Napoli lavora su più fronti e probabilmente nelle prossime settimane, quando s’avvicinerà il ritiro di Dimaro, andrà a fondo nelle varie questioni aperte.