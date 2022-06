L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Zambo Anguissa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il centrocampista camerunese sia infastidito per un bonus non guadagnato in Inghilterra con il Fulham, credendo di poterlo ricevere a Napoli.

Per il momento non si hanno sviluppi a riguardo. Sebbene si stia preparando al ritiro con la squadra azzurra, Anguissa è alquanto irritato dalla situazione.