Luigi De Laurentiis, figlio maggiore del patron del Napoli e attuale presidente del Bari, con suo padre si trova implicato nella vicenda multiproprietà, che, al momento, costringerebbe i due a vendere una squadra tra Napoli e Bari.

Oggi, De Laurentiis junior ha fatto il punto su un’eventuale cessione del Bari. Queste le sue parole:

“Al momento, il Bari, come altre squadre del calcio italiano, ha appeal, ma non ho ricevuto delle offerte per il Bari. Questa piazza è da Serie A e io punto ad arrivare in alto”.