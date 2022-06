Il Mattino – Osimhen: “Futuro? Non voglio parlarne ora che sono in ritiro con la nazionale”

Victor Osimhen ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino. Il nigeriano è attualmente impegnato con la sua nazionale e proprio dal ritiro ha parlato del suo futuro:

“Il mio futuro? So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale” si legge sul quotidiano.

Il calciatore non ha smentito le voci di una sua possibile cessione, né rassicurato i suoi tifosi sulla sua permanenza a Napoli. Victor potrebbe davvero lasciare Napoli se ADL incasserà 100 milioni di euro (cifra richiesta per la sua cessione). Nulla è ancora deciso, ma le parole di Osimhen non tranquillizzano di certo i tifosi.