Dall’Uruguay – Olivera: “Infortunio? Pericolo scampato, ho temuto il peggio. Sul Napoli dico questo”

Il nuovo terzino sinistro del Napoli, Mathias Olivera, ha fatto il punto sull’infortunio al ginocchio che gli ha causato parecchie preoccupazioni nell’incontro con il Panama ai microfoni di Sport 890. Queste le sue parole: “Il contrasto con l’avversario mia ha preoccupato sin da subito. Durante il match di qualche giorno fa provai anche a restare in campo ma appena ho sentito il ginocchio scricchiolare, ho temuto il peggio! Mi sono immediatamente sentito anche con lo staff medico del Napoli che mi ha fornito diversi consigli e rassicurazioni.

Grazie a Dio gli esami strumentali non evidenziato alcuna lesione ma solo una distorsione. Il peggio è passato ed ora sto già molto meglio. Ho tre settimane di tempo per riprendermi e tornare a lavorare a pieno ritmo. Salterò una parte delle vacanze ma sarò pronto per il ritiro estivo con i partenopei”.