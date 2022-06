Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha già scelto cosa chiedere al proprio futuro.

“Io a Napoli sto bene e ci voglio restare. È vero, ho avuto un periodo di difficoltà nella seconda metà di stagione, ma questo non metterà fine alla mia storia in maglia azzurra. Io non capisco da dove vengano fuori queste voci, ma non credo che la mia avventura finisca quest’estate. Ho un contratto importante. Non ho mai detto di voler lasciare il club.”

Queste le parole del polacco che smentisce, quindi, tutte le voci di mercato sulla sua possibile partenza.