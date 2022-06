Zielinski: “Voglio continuare a giocare nel Napoli, ho un contratto importante ed è una grande squadra”

Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni polacchi chiarendo la sua situazione al Napoli con uno sguardo al futuro:

“Non capisco da dove vengano fuori queste voci, non credo che la mia avventura finisca quest’estate. Ho un contratto importante che dura ancora due anni, a Napoli sto bene anche se leggo il contrario in giro. Dalla mia bocca non è mai uscita una parola sulla volontà di lasciare il club. E’ vero, ho avuto un periodo di difficoltà nella seconda metà di stagione, ma questo non metterà fine alla mia vita in azzurro. Voglio continuare a giocare nel Napoli, che è una grande squadra”.