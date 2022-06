Mathias Olivera aveva mandato in apprensione i tifosi del Napoli dopo l’infortunio rimediato sabato sera durante l’amichevole contro Panama. Il terzino uruguagio aveva lasciato il campo in lacrime dopo uno scontro con un attaccante avversario, e la prima diagnosi aveva evidenziato una distorsione al ginocchio. Gli esami strumentali, fortunatamente, hanno escluso lesioni ai legamenti, come scrive il Corriere dello Sport. Secondo quanto si legge nel comunicato della nazionale uruguaiana, i tempi di recupero saranno compresi tuttavia tra i 20 e i 30 giorni.