Gazzetta – Le fasce cambiano look in casa Napoli: la richiesta di Spalletti

Luciano Spalletti avrà un Napoli con un look diverso sulle fasce.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con riferimento ai nuovi acquisti: “Con l’ arrivo del georgiano Khvicha Kvaratskhelia – che avrà bisogno dei suoi tempi per ambientarsi – e quello probabile di Deulofeu il Napoli acquisirebbe giocatori che hanno la

caratteristica di saltare uomo e puntare anche direttamente al tiro. Insomma movimenti che favorirebbero la creazioni di spazi che sarebbero importantissimi per Victor Osimhen che – se resterà a sua volta – sarà atteso alla consacrazione ad alto livello nel nostro campionato. In più Deulofeu ha anche un’ altra qualità molto importante: la capacità di giocare sottopunta, dunque più vicino a Osimhen, ruolo in cui il Napoli al momento ha perso Mertens”.

Il Napoli aspetta i goal dei suoi nuovi acquisti o presunti tali.