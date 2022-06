Gazzetta – La Roma vuole Mertens ma il cuore del belga è per il Napoli

Non c’è ancora alcun accordo tra il Napoli e Mertens.

Ne ha parlato l’edizione de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il belga sarebbe finito nel mirino della Roma. La situazione è ancora incerta: “Morale: le caratteristiche Mertens piacciono, ma la Roma sa bene che le valutazioni devono essere fatte a tutto tondo e quindi non ha alcuna fretta. D’ altronde, l’ obiettivo che la famiglia Friedkin ha dato dal suo insediamento, è quello di costruire una rosa che abbia un mix equilibrato fra giocatori esperti e giovani di prospettiva. Logico, però, che il tesseramento di un giocatore come Mertens avvicinerebbe qualsiasi obiettivo la società fisserà per la prossima stagione e quindi rinunciare a un attaccante del genere senza valutarne appieno i pro e i contro. Blocco Napoli Tra l’ altro, c’ è anche un’ altra considerazione da fare. Il Napoli al momento, ha ancora le clausole contrattuali dalla propria parte. Fino al 30 giugno, infatti, la società di Aurelio de Laurentiis può far scattare il rinnovo automatico a cifre già precedentemente stabilite (alte), ma che potrebbero essere anche ridiscusse, qualora i partenopei decidessero di riallacciare i rapporti, peraltro mai interrottisi del tutto”.

Come finirà la questione Mertens?