Arrivano novità dal Belgio sull’infortunio di Dries Mertens. Come riporta Le Soir.be, il belga aveva saltato l’allenamento di lunedì per un problema fisico ma poi era andato in panchina contro la Polonia. Anche nella giornata di ieri l’attaccante del Napoli ha saltato la seduta per poi volare con la sua nazionale a Cardiff, dove domani ci sarà la sfida con il Galles: sicuramente, però, Mertens non sarà della partita.