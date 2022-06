CdS – Questo il gioco di Kvaratskhelia! Tutte le sue caratteristiche

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Spalletti dovrà integrare nel nuovo mondo con cura e delicatezza sin dai primi giorni del ritiro di Dimaro, allontanando le inevitabili pressioni e il fantasma di Lorenzino. Il signor Luciano in questo è un maestro e tutto sommato Khvicha sembra in possesso di una dote fondamentale: il suo calcio è tutto scatti, giocate e giochetti sfrontati, e dunque è gioia. Leggerezza. e gol pesanti. Nell’ultima settimana ha segnato tre gol in altrettante partite di Nations giocate con la Georgia. Uno con Gibilterra, in pallonetto; uno con la Bulgaria che affronterà di nuovo domani prima delle vacanze, su rigore; e poi quello con la Macedonia di Elmas, il primo compagno azzurro conosciuto da quando ha firmato con il Napoli fino al 2027. I due hanno si sono presentati, hanno scherzato, si sono affrontati seriamente e poi hanno studiato le rispettive maglie: numero 7 Kvara, numero 7 Elif. Anche nel Napoli: il preferito del nuovo acquisto, insomma, è già occupato a meno di cambiamenti e accordi tra loro, si vedrà”.