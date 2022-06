CdS – La Roma vuole Mertens, ma offre una proposta più bassa del Napoli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Dries Mertens. Secondo il quotidiano una novità nel futuro di Mertens potrebbe essere rappresentata da un’offerta della Roma. Il club giallorosso è a caccia di duttilità in attacco, necessitando di una punta capace di svolgere diversi ruoli. José Mourinho sarebbe interessato all’attuale numero 14 del Napoli, per la sua esperienza. Il tecnico giallorosso, infatti, ha mostrato a più riprese di preferire, per questi affari, giocatori di esperienza. La Roma non vuole andare oltre i due milioni più bonus. La proposta risulta essere inferiore a quella prospettata da ADL. Per quanto riguarda i dettagli dell’offerta: “Formula 1+1 vincolata al numero di presenze vincolata al numero di presenze. Presenti, poi, commissioni contenute entro il 10 per cento dell’accordo come da policy aziendale”.