CdS – Anche Demme non è contento e può partire. Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Diego Demme. Secondo il quotidiano Anche Demme è entrato ufficialmente nella lista delle ‘riflessioni profonde sul futuro per il bene di tutti. Un’altra situazione delicata oltre al caso-Mertens e le posizioni di Koulibaly, Fabian, Ounas e Politano. Il centrocampista ex Lipsia è fresco di cambio agenti e proprio tramite il suo manager ha fatto sapere di aspirare legittimamente, ma con rispetto e senza polemica, a giocare con maggiore continuità e ad aprire una riflessione (profonda) per soddisfare le esigenze di tutti.