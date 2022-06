Il Napoli è al centro delle trattative di mercato anche per il portiere; al momento, la soluzione dei portieri è in bilico e non si sa chi giocherà da titolare tra i pali della squadra di Spalletti.

In particolare, Di Marzio ha fatto il punto su Vicario, nome che è stato accostato al Napoli:

“La Lazio ha individuato il profilo del portiere di Carnesecchi, ma si deve operare; se i tempi di recupero saranno lunghi, il piano B è Vicario”.

Inoltre Di Marzio ha parlato anche del Torino, squadra dove è stato accostato Alex Meret:

“Il Torino ha preso il portiere: Gabriel. La coppia di portieri per la prossima stagione della squadra di Juric sarà Berisha-Gabriel”.