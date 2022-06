Giuffredi: “Politano non sente più la fiducia dell’allenatore. Di Lorenzo? Sogna la fascia di capitano. Mario Rui resta al 100%”

Mario Giuffredi, agente, è intervenuto in diretta a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato del futuro dei suoi assistiti che indossano la maglia azzurra.

“Politano? Dalla gara con la Fiorentina in casa è venuto a mancare il rapporto col suo allenatore. Ha avuto queste sensazioni e ne ha parlato con Spalletti. Se esce qualche situazione che il calciatore possa gradire verranno prese le giuste considerazioni. Mario Rui resta al Napoli al 100% come Di Lorenzo. Sono due punti fermi della squadra. Politano? La cessione è la soluzione B, vorrebbe accasarsi altrove perché non sente la fiducia di Spalletti. Poi se resta lo farà con la testa giusta. Casale? Piace ai club più importanti d’Italia, ma il mercato è fermo, ora è prematuro parlarne. Di Lorenzo e la fascia di capitano? Sta benissimo al Napoli e sogna di diventare il capitano. Politano? Ho comunicato la nostra decisione a Giuntoli e Spalletti. Valencia? Gattuso è un suo estimatore e se dovesse chiamarlo sarebbe bello. Politano o Bernardeschi? Preferisco sempre i miei giocatori. Parisi? Non verrà al Napoli, gli azzurri sono a posto in quel ruolo. Non è detto che vada via da Empoli. Mario Rui o Olivera? Il titolare è Mario Rui, l’uruguaiano deve prima dimostrare. De Laurentiis? L’ho sentito spesso nelle ultime settimane, l’ho trovato carico e sereno. Sa quello che deve fare”.