Sky – Koulibaly dirà addio al Napoli

Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, Kalidou Koulibaly è sempre più lontano da Napoli. Tra il difensore senegalese e il presidente Aurelio De Laurentiis non è stato trovato l’accordo per il rinnovo. Il difensore quindi lascerà Napoli, in questa sessione di mercato o nel 2023 a parametro 0. Il senegalese si aspetta un’offerta ben più alta rispetto a quella fatta dai partenopei, che al momento la società azzurra non può permettersi. Per lasciarlo partire il Napoli chiede 40 milioni e non farà sconti a nessuno sul cartellino.