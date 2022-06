Koulibaly: “Futuro? Per il momento penso alla Nazionale, poi vedremo…”

Kalidou Koulibaly ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Seneweb, una piattaforma con contenuti rivolti alla comunità senegalese sia in Senegal che in tutto il mondo.

Il difensore centrale del Napoli ha parlato del suo futuro. Queste le sue parole: “Futuro? Vado in vacanza. Per il momento, sono in Senegal. Poi vedremo. Barcellona? Non ho intenzione di mentirti, per ora non lo so affatto. Concentrato sulla nazionale, non ho parlato con nessuno. Una volta in Europa, vedremo. Ma vorrei saperlo molto velocemente!”.