CdS – Mertens vuole restare al Napoli, ipotesi riavvicinamento per il rinnovo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulla questione in merito al rinnovo di Dries Mertens.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante belga voglia proseguire la sua carriera in maglia azzurra. Il suo attaccamento alla squadra e alla città è molto forte, tanto da non voler rinunciare a una realtà che per nove anni lo ha reso felice.

Dal canto suo, la società non esclude un possibile riavvicinamento per il rinnovo ma a condizioni differenti rispetto a quelle definite degli ultimi giorni. Per trovare un accordo bisognerà venirsi incontro.