Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, ha parlato del mercato del Napoli: soffermandosi sulla trattativa con Leo Ostigard con il Brighton:

“Il Napoli continua a trattare con il club inglese per Ostigard, sempre più vicino all’approdo alla corte di Spalletti. Balla 1 milione e mezzo tra domanda e offerta. Gli azzurri per ora offrono 3 mln per il difensore norvegese. Accordo vicino”