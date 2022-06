Osimhen si racconta: “Drogba il mio idolo. Soprannome a Napoli? Osi”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli ed attualmente in ritiro con la Nigeria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di NNF TV dove ha toccato diversi temi:

“Il gol più importante fino ad oggi è quello contro il Chelsea in Champions League. Ai tempi del Lille sognavo un gol del genere anche perché alcuni amici tifosi del Chelsea mi mandarono alcuni messaggi prima della partita dicendomi di fare gol e non badare al risultato, andare in gol era importante in quel momento. Il mio idolo? Drogba, ma mi piacerebbe ripetermi in Nigeria come hanno fatto Kanu, Martins e Okocha. A Napoli sto bene, come mi chiamano? Osi”.