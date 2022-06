Gazzetta – Futuro Koulibaly: tre scenari ipotizzabili, le ultime

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Kalidou Koulibaly.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che la situazione circa la permanenza del difensore senegalese stia diventando faccenda complicata. Spalletti vorrebbe che il giocatore restasse in maglia azzurra, ma il suo ingaggio è piuttosto alto rispetto alla politica di riduzione del monte ingaggi che vorrà adottare De Laurentiis.

Le soluzioni sono tre: restare senza rinnovare e andar via a parametro zero; un’offerta da 40mln di euro per cederlo; accettare la proposta del prolungamento del contratto (altri 4 anni a 4mln netti più bonus).