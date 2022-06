TuttoSport – La Juventus vuole Koulibaly: il piano dei bianconeri

La Juventus vorrebbe formalizzare un piano per arrivare a Koulibaly.

A ribadire la notizia è stata l’edizione odierna di TuttoSport, che ha diffuso la strategia bianconera nei minimi particolari per convincere il gigante senegalese: “La Juventus attende fiduciosa perché il senegalese è in cima alla lista di Massimiliano Allegri per il dopo Chiellini : il tecnico vuole un centrale di esperienza, affidabilità – e abituato a giocare sul centrosinistra – da affiancare a Matthijs de Ligt e Leonardo Bonucci , che a maggio ha compiuto 35 anni. Trovare un accordo per prendere Koulibaly subito appare un’ operazione complicata, visto che il Napoli lo valuta intorno ai 40 milioni di euro e il giocatore è un simbolo della squadra, ma il ds Federico Cherubini ha un doppio piano. Se la trattativa non dovesse andare in porto in questi mesi, si tratterebbe di aspettare una stagione”.

La Torino bianconera è vigile.