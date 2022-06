L’edizione odierna de “Tuttosport” riporta l’interesse della Juventus nei confronti di Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese potrebbe essere acquistato dai bianconeri in cambio anche di una contropartita tecnica: Merih Demiral. La trattativa potrebbe sbloccarsi nel caso in cui l’Atalanta non riscatti il difensore turco.