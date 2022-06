Tuttosport – Il Napoli offre ingaggio ridotto sia a Koulibaly che a Mertens

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sui rinnovi di Kalidou Koulibaly e di Dries Mertens. Secondo il quotidiano De Laurentiis ha necessità di abbassare il monte ingaggi fino a 75-80 milioni e per farlo ridurrà lo stipendio di alcuni calciatori. Su tutti Koulibaly e Mertens. Al senegalese, il patron ha prospettato un quadriennale da 4 circa milioni a stagione a partire dalla prossima. Per Mertens invece ci sarebbe una proposta da 1.2 milioni per un solo anno mentre Dries ne avrebbe chiesti due. Se le parti resteranno sulle rispettive posizioni, non ci sarà possibilità che il belga rimanga a Napoli, idem per il centrale senegalese sul quale c’ è l’ interesse di numerosi top club. A cominciare dalla Juve, anche se Kalidou preferirebbe lasciare Napoli solo per una tra Barcellona, Chelsea e Psg