Nazionale – Mancini: “Sfida con la Germania? Dobbiamo attaccare meglio di loro”

Alla vigilia di Italia-Germania, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

“La cosa più importante sarà difendere bene e attaccare meglio. Affrontiamo una delle squadre più forti, con Brasile, Argentina, Francia… E’ tecnica, velocissima quando contrattacca, viene a fare pressing. Completa e matura al 100%, sarà tra le favorite per la vittoria del Mondiale in Qatar. Noi dobbiamo difendere tutti insieme e attaccare e pressare come fatto per tre anni e mezzo. Lo abbiamo fatto per tre anni e mezzo con giocatori che non sembravano in grado di poterlo fare, eppure l’hanno fatto”.