Il giornalista di Sky sport Fabrizio Romano attraverso il podcast calcistico “there we go” ha parlato del possibile rinnovo di David Ospina, che diventa più di un’idea siccome il colombiano sta aprendo alla permanenza al Napoli:

“Su Ospina mi arrivano segnali di possibile rinnovo, quindi va tenuta sicuramente una porta aperta per il rinnovo, ma non è fatta: sta aprendo alla possibilità di parlare con il Napoli, ma non ha ancora accettato definitivamente”.