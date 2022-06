Pedullà: “Zielinski non incedibile per il Napoli, la Lazio ci pensa ma solo in un caso! Vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, è intervenuto attraverso i propri social per fare il punto sui possibili movimenti a centrocampo della Lazio. Queste le sue parole: “La Lazio si muove in entrata e ha nel mirino diversi centrocampisti di Serie A e non. In particolar modo Sarri gradirebbe molto riabbracciare Piotr Zielinski dopo la sua esperienza al Napoli. Il polacco però ha una valutazione abbastanza alta, per questo motivo i capitolini dovrebbero muoversi prima sul fronte delle cessioni. Tra i più papabili Luis Alberto che, oltre ad avere parecchi ammiratori in Spagna, non dispiace nemmeno al Napoli con il quale si potrebbe intavolare uno scambio“.