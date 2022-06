Napoli, Gaetano: “Convincerò Spalletti a restare per giocare nella squadra che amo!”

IL TALENTO. L’azzurro della Nazionale è contagioso. Sarà per questo che dal ritiro dell’ Under 21 Gianluca Gaetano parla da giocatore del Napoli. Dopo il prestito alla Cremonese e la promozione in serie A conquistata da protagonista, il ragazzo cresciuto nel settore giovanile azzurro pensa in grande, ovvero alla prossima stagione che spera di vivere trovando spazio nel Napoli. «Non mi spaventa il ritorno in azzurro, mi sento pronto e ho voglia di dimostrarlo sul campo. Napoli è la mia casa e quindi darò il massimo in ogni partita».

D’altra parte le idee di Gianluca sono chiarissime. «Spalletti ha dimostrato di credere nei giovani e fino a quando sono rimasto a Napoli mi ha fatto giocare». Ecco perché nella testa di Gaetano non ci sono prestiti o soluzioni alternative: vuole giocarsi le sue carte a Napoli e dimostrare di meritare questa maglia. Per un napoletano che torna (Gaetano), un napoletano che va (Insigne). «Sicuramente mi dispiace, ma Napoli è un ambiente difficile, lui ha fatto anni meravigliosi, per fare una carriera come la sua bisogna lavorare tanto e dimostrare il proprio valore in campo».

A riportarlo Il Mattino.