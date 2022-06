L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Kalidou Koulibaly.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che la permanenza del difensore senegalese in maglia azzurra sia sempre più a rischio. Difatti, la società partenopea sta già valutando alcuni calciatori per colmare il vuoto che lascerebbe il giocatore in caso di addio.

Sulla lista mercato risultano i nomi di Casale del Verona e Kim Min-jae del Fenerbahce.