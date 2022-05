Sky Sport – Il resoconto della situazione in casa Napoli: incredibile Fabian Ruiz

Il Napoli, come riportato da Sky Sport, ha molti problemi interni da risolvere con alcuni giocatori che sembrano certi di dire addio alla città partenopea. Infatti, come riportato dalla testata, Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens sono i grattacapo da risolver per De Laurentiis. Il portiere colombiano ha chiesto alla società tre anni di contratto: la distanza è ancora molta. Il senegalese, invece, non ha ancora ricevuto nessuna offerta. Per lo spagnolo, la situazione è completamente diversa: infatti, come riportato dalla testata, potrebbe essere messo fuori rosa, come accadde a Milik, se non verrà trovata una squadra acquirente. Per il belga il discorso, secondo Massimo Ugolini, è ancora aperto.