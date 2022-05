Futuro Koulibaly incerto, Giuntoli ha 3 nomi sul taccuino per sostituirlo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta che Giuntoli è alla ricerca di sostituti per un’eventuale partenza di Koulibaly. Infatti, il futuro del comandante della retroguardia azzurro è sempre più incerto.

Ecco quanto riportato dal quotidiano: “Al momento è stato fissato soltanto il prezzo da De Laurentiis che si “accontenterebbe” di 35-40 milioni per lasciar partire quello che a Napoli sperano sia il capitano della prossima stagione. Insomma, si attendono le mosse di Ramadani (agente del calciatore) che però non ha fretta perché club interessati a Koulibaly non mancano ma anche la prospettiva di andare a scadenza può essere intrigante sia per il calciatore che, ovviamente, per chi ne cura gli interessi.“

“Intanto, però, il Napoli ha registrato l’addio di Tuanzebe (che era in prestito) e quindi in realtà un casting per quanto concerne il ruolo di difensore centrale lo ha già avviato. Monitorati Min-jae Kim del Fenerbahce e Jan Bednarek del Southampton, profili che hanno fatto bene nei rispettivi campionati di appartenenza e che vantano le caratteristiche richieste. Grande fisicità, ingaggio contenuto ed una età più giovane di Koulibaly. In Italia è piaciuto a Giuntoli l’ex genoano Leo Ostigard che sta per rientrare al Brighton dopo il prestito in Liguria. Certo, nessuno dei tre è del livello di Koulibay ma tutti potrebbero sposarsi bene con Rrahamani che – ad oggi – insieme al riconfermato Juan Jesus rappresenta una delle certezze della retroguardia azzurra in vista della prossima stagione”.