Il Napoli, come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato per Sky Sport, sta trattando con Fabian Ruiz per il rinnovo. De Laurentiis, come riportato dal giornalista, ha offerto allo spagnolo il prolungamento del contratto fino al 2024. Inoltre, sempre secondo Sky, ci sarebbe l’inserimento di una clausola rescissoria. Al momento non è stato trovato nessun accordo con Fabian Ruiz che vorrebbe un aumento di stipendio.