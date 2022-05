CdS – Futuro Mertens in bilico: il Napoli pensa già al possibile sostituto

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Dries Mertens.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il futuro dell’attaccante belga in maglia azzurra sia in bilico. Vista la questione ancora irrisolta riguardo il rinnovo del giocatore, il club azzurro ha già mosso i primi passi per il possibile sostituto.

Si tratta di Gerard Deulofeu dell’Udinese. L’ala sinistra bianconera è tra gli interessi della società partenopea e, in caso di addio di Mertens, potrebbe essere la soluzione adatta per rimpiazzarlo.

Il prezzo del cartellino è di circa 15 mln di euro.