Fali Ramadani è l’agente di tantissimi calciatori e nel Napoli controlla un totem della squadra e dello spogliatoio, come Kalidou Koulibaly, che ha un futuro incerto nel Napoli del prossimo anno.

Nelle ultime ore, si è parlato a lungo di un rifiuto di Koulibaly a tagliarsi lo stipendio e di una possibile cessione in estate, con tanto di smentita da parte del club nella giornata di ieri.

Oggi, ai microfoni del Corriere dello Sport, è intervenuto proprio l’agente Ramadani e ha descritto la situazione con questi termini:

“Le quotidiane notizie che riguardano Kalidou Koulibaly e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro di Koulibaly e siamo in attesa di incontrare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per definire la soluzione migliore per il calciatore e per il club”.