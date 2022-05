Gazzetta – ADL e Mertens al momento sono “distanti”: la situazione attuale

Per il rinnovo di Mertens non ci sono novità.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, stamane, raccontando dell’attuale rapporto distaccato tra presidente e calciatore: “A Capri Il presidente sta trascorrendo questo fine settimana nell’ isola di Capri. E pareva ci potesse essere un incontro. Ma Mertens è rimasto in Belgio, dove nella prossima settimana sarà impegnato con la propria rappresentativa nella Nations League. Comunque sia i due personaggi hanno una conoscenza tale, diretta, che un incontro potrebbe anche risultare superfluo in questa fase. Una telefonata potrebbe anche bastare per avviare a soluzione la situazione e prospettare la decima stagione insieme. Solo che al momento questo

contatto non risulta ci sia stato”.

Come andrà a finire questa storia?