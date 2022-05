CorrSport – Tengono banco i rinnovi di Meret e Fabiàn Ruiz

In casa Napoli tengono banco due rinnovi.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui la società dovrebbe iniziare a chiarire alcune posizioni: “Va più o meno così anche con Meret, il cui management ha avuto modo di interloquire con il presidente: sui portieri, non c’ è ancora chiarezza, perché in realtà anche Ospina deve fornire indicazioni, determinanti – probabilmente – per orientarsi e Con Mertens occorre trovare una data utile e un accordo su cifra e durata sciarsi lusingare dal Villarreal o altrimenti non pretendere più di quanto gli verrebbe concesso dal Napoli. E Meret però vorrebbe pure vederci chiaro, perché quattro in panchina sono stati una soff erenza e un pregiudizio per il

suo talento”.

Sul centrocampista: “Fabian Ruiz ha appena 26 anni, è un giovanotto nel pieno della maturazione, che a giugno del 2023 si

ritroverebbe sul mercato alla modica cifra di un quinquennale: il Napoli si è avvicinato a lui in una serata tiepida – era

il 10 maggio – chiacchierata con vista sul Golfo, una seduzione pure questa”.