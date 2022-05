CorrSport – In difesa piacciono due nomi provenienti dalla Serie A

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport al Napoli piacerebbero due difensori in Serie A.

I due nomi sui quali gli azzurri punterebbero per la prossima stagione sarebbero Ostigard e Palomino. Il primo ha fatto molto bene con il Genoa in questa stagione, nonostante la retrocessione: ha 22 anni e potrebbe essere una risorsa importante in chiave futuro. Il secondo è un uomo di esperienza che da anni è diventato una colonna portante dell’Atalanta di Gasperini, dimostratosi tra l’altro molto duttile nella retroguardia difensiva.

Il Napoli ci prova.