Secondo il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione riguardante Kalidou Koulibaly. Secondo il quotidiano Koulibaly ha trasferito le sue auto a Parigi. La casa madre, la casa del futuro della famiglia, con vista Tour Eiffel. Il rinnovo dunque con il club partenopeo appare piuttosto complicato. Su di lui, ultimamente, si stanno moltiplicando le voci di mercato. Tre club in particolar modo si profilano nel futuro di Koulibaly C’è il Barcellona che però presenta al momento problemi di operatività sul mercato. Ancora, il Chelsea e il Paris Saint-Germain, che presentano voci più datate, come sottolineato dal quotidiano sportivo. Ci sarebbe poi la via della scadenza, nel caso di mancato rinnovo con il Napoli e nell’ipotesi in cui non arrivasse la famosa proposta da parte della società. I paletti sono i seguenti: il Napoli parte da una valutazione di base di 40 milioni di euro e il suo contratto scadrà nel 2023. L’idea del club è un rinnovo quinquennale a tre milioni, ma al momento i presupposti del prolungamento non esistono.