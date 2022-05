Kvaratskhelia, parla il presidente: “Ha già firmato con il Napoli”

Il presidente della Dinamo Batumi Archil Beridze ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia a Sport-Express. Il dirigente della squadra georgiana ha infatti confermato il passaggio dell’esterno d’attacco al Napoli.

Di seguito le parole del presidente: “Il contratto è già stato firmato. Recentemente sono venuti a Batumi dei napoletani. Le informazioni ufficiali a riguardo non sono ancora state diffuse. Scoprirete i dettagli dopo che Khvicha arriverà a Napoli e avverrà la presentazione. Se giocherà in Champions League? È il mio grande sogno averlo anche nel primo turno di qualificazione. Tra pochi giorni il suo agente ed io ci recheremo a Napoli e lì sarà tutto sistemato. Spero che negozieremo. Anche il Napoli giocherà la Champions League, ma se un giocatore gioca con un club solo nella fase di qualificazione allora potrà giocare nel girone anche per un altro club”.