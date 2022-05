Repubblica: Scontri durante Spezia-Napoli, la Digos indaga

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sulla partita disputata ieri tra Spezia e Napoli, in particolar modo sugli scontri avvenuti tra tifoserie.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che la Digos stia indagando sull’accaduto, ricostruendo quanto successo. Scontri che hanno avuto inizio già nel pre partita, quando gruppetti di ultras hanno lanciato pietre contro bus e auto.

Il tutto ha proseguito all’interno dello stadio. Al goal di Politano, hanno cominciato a sentirsi cori contro Maradona, insulti e minacce da parte di entrambe le tifoserie. Per non parlare dei lanci di bottigliette e fumogeni. A fine gara, la situazione non è migliorata: assalto a un pullman proveniente da Napoli, mentre i supporter azzurri hanno provato ad aggirare il blocco delle forze dell’ordine.

Al via, dunque, le indagini per rivelare gli autori delle varie risse.