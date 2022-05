Gazzetta – Scontri tra i tifosi al Picco: uno spettacolo indecoroso

Nella partita tra Spezia e Napoli, a La Spezia, è successo di tutto ieri pomeriggio.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, mettendo in luce a pieno titolo la ricostruzione di quella che poteva diventare una tragedia sugli spalti: “Nella curva Piscina – divisa in due fra le tifoserie: perché, visti i precedenti? – si capisce che già il clima è pesante. I cori fra le fazioni diventano sempre più minacciosi (bruttissimo uno su Maradona morto), finché dopo 3′ di gara comincia il lancio di fumogeni: ogni candelotto viene ripreso e rilanciato pericolosamente da una parte all’ altra. La tensione sale, ma non si vedono forze dell’ ordine in quel settore. Arriveranno quando l’ arbitro Marchetti al 12′ sospenderà la gara perché, nel frattempo, alcuni fra i più esaltati saltano dalla balaustra in campo e cercano di aggredire a colpi di asta (quelle delle bandiere) i “nemici” più vicini”.

Una situazione davvero temibile, per intensità e costanza, stroncata sul nascere grazie alla mediazione di entrambi gli staff tecnici.